حلف الناتو يستعد لـ

2023/02/18 | 05:20 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دفع تزايد استخدام الأقمار الصناعية لجمع المعلومات الاستخباراتية والاستطلاع والملاحة والاتصالات إلى تحويل الفضاء الخارجي مجالا جديد للمنافسة، ما دفع حلف الشمال الأطلسي، الناتو" إلى اعتباره كمجال خامس للعمليات والحرب.

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