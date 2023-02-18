روسيا تعلق على مبادرة رئيس بيلاروسيا بشأن عقد قمة تجمع بوتين وبايدن

2023/02/18 | 05:48 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكرملين، الجمعة، إن واشنطن "من غير المرجح" أن ترحب بالمبادرة التي طرحها رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو للتوسط في محادثات بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

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