بعيدا عن التجسس.. لماذا يستخدم العلماء المناطيد؟

2023/02/18 | 06:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أسقطت الولايات المتحدة منطاد مراقبة صيني قبالة سواحل كارولينا الجنوبية مطلع فبراير والتي صعدت من حالة التوتر بين واشنطن وبكين، كما أسقطت مجموعة من الأجسام المجهولة تحلق على ارتفاعات عالية.

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