حصريا لـCNN: مسؤول أمريكي سيكشف في خطاب تأثير العقوبات على روسيا

2023/02/18 | 07:36 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم والي أديمو نائب وزيرة الخزانة الأمريكية، الأسبوع المقبل، الكشف عن أن الولايات المتحدة تراقب جهود روسيا وأجهزة استخباراتها للالتفاف على العقوبات، وسيوضح الإجراءات الصارمة التي تتخذها واشنطن لمواجهة ذلك.

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