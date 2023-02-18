أداء آلاف من عمال فيسبوك

2023/02/18 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أن ميتا، الشركة الأم لفيسبوك، منحت آلاف الموظفين لديها تقييمات للأداء دون المستوى، معتبرا أن ذلك إشارة إلى اتجاه الشركة نحو المزيد من تخفيضات الوظائف لديها.

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