قراءة في مفاوضات واشنطن حول المنصة وسعر الصرف

2023/02/18 | 08:35 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:رشيد السراي لازال سعر الصرف هو الشغل الشاغل للعراقيين لأنه مرتبط بأغلب النشاط الاقتصادي في البلد وبالتالي تأثيره على الجميع.بدأ الأمر مع إجراءات المنصة الأمريكية والتفاوت والتقلب الكبير لسعر الصرف...أكمل القراءة ←

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