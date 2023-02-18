2023/02/18 | 08:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بمنشورات تطالب بتوقيف التيك توكر السورية، ساره مهند، بعد ظهورها في مقطع فيديو مطالبة بجمع مساعدات وتبرعات للمتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا وتركيا مؤخرا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد فيديو المساعدات.. مطالبات سعودية بتوقيف "تيك توكر" سورية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد فيديو المساعدات.. مطالبات سعودية بتوقيف "تيك توكر" سورية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).