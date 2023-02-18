تداول لقطات تظهر صناعة كريستيانو رونالدو لهدفي نادي النصر.. والنجم البرتغالي يعلّق

2023/02/18 | 08:40 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول مُغرّدون في موقع تويتر لقطات مصورة تظهر صناعة كريستيانو رونالدو لهدفي نادي النصر في شباك التعاون، ليساهم في فوز "العالمي" بنتيجة 1/2، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر في مسابقة دوري "روشن" السعودي.

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