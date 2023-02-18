ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا وسوريا الى 45 ألفا

2023/02/18 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

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ارتفع عدد قتلى الزلزال المدمر في تركيا وسوريا إلى 45،513 شخصاً على الأقل، وفقًا لأحدث رقم قدمه وزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وقال الوزير التركي إن" 39،672 شخصا على الأقل لقوا حتفهم في بلاده".

ولا يزال عدد القتلى في سوريا لا يقل عن 5841 وفقًا لأحدث الأرقام التي ذكرها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "OCHA" الثلاثاء الماضي.

وكان وزير الشؤون الحضرية والبيئة التركي، مراد كوروم، قد قال في وقت سابق: إن الزلزال الذي ضرب تركيا خلّف 84 ألف مبنى إما مدمرًا أو بحاجة إلى هدم بعد تعرضه لأضرار جسيمة، وفقا لما نقلته وكالة أنباء التركية.

المصدر: cnn

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