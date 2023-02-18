الدفاع المدني ينتشل 5 جثث من انهيار سقف منزل في الديوانية (صور)

2023/02/18 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انتشال 5 جثث أشخاص من عائلة واحدة جراء انهيار سقف المنزل في محافظة الديوانية.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "فرق الدفاع انتشلت، صباح هذا اليوم، خمسة جثث من عائلة واحدة بينهم أطفال كانت تحت ركام سقف منزل مشيد من الطابوق والجص وحديد الشليمان متهالك قديم في منطقة حي الوحد مركز محافظة الديوانية".

وأضافت أن "هرعت فرق إنقاذ الى موقع الحادث وباشرت حال وصولها برفع الانقاض وإخراج الجثث ليتم تسليمها الى دائرة الطب العدلي في المحافظة وفق الإجراءات القانونية".

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