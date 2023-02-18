العراق في صدارة موردي النفط الى الهند خلال كانون الثاني 2023

2023/02/18 | 09:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -

ارتفعت واردات الهند من النفط الروسي إلى مستوى قياسي بلغ 1.4 مليون برميل يوميا في شهر كانون الثاني الماضي، بزيادة نسبتها 9.2 بالمئة عن شهر كانون الأول، وذلك مع استمرار موسكو في صدارة البائعين على أساس شهري للنفط إلى نيودلهي يليها العراق والسعودية.

وأظهرت بيانات من مصادر تجارية أن النفط الروسي شكل الشهر الماضي نحو 27 بالمئة من خمسة ملايين برميل يومياً من الخام استوردتها الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم.

وأصبحت كندا خامس أكبر مورد للنفط للهند في كانون الثاني بعد الإمارات وفقا للبيانات.

وارتفعت واردات الهند من النفط العراقي في كانون الثاني لأعلى مستوى في سبعة أشهر مسجلة 983 ألف برميل يوميا بزيادة 11 بالمئة عن كانون الأول.

وأظهرت البيانات أيضا أن العراق استمر خلال أول عشرة أشهر من السنة المالية، من نيسان وحتى كانون الثاني، في تصدر قائمة أكبر موردي النفط للهند وجاءت روسيا في تلك الفترة في المركز الثاني بدلا من السعودية التي أصبحت في المركز الثالث.

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