عدم انتظام النوم يهدد صحة القلب.. أفضل الطرق لتجنب المشكلة الصحية

2023/02/18 | 09:34 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يمكن أن تؤدي أنماط النوم غير المنتظمة وغير الجيدة إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقا لدراسة نُشرت في 15 فبراير بمجلة جمعية القلب الأميركية.وخلصت الدراسة إلى وجود ارتباط بين عدم انتظام النوم، وخصوصا عدم انتظام مدة النوم، بتصلب الشرايين، وإلى أن انتظام النوم ربما يقلل خطر الإصابة بتصلب الشرايين.

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