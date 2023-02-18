2023/02/18 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني اختتم خام برنت تعاملاته على انخفاض ليسجل خسارة أسبوعية كبيرة.فقد أغلق خام برنت في آخر جلسة من اليوم الجمعة على انخفاض بمقدار 2.14 دولارا ليصل الى 83.00 دولار، وسجل خسارة اسبوعية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع اسعار النفط..



وخام برنت يسجل خسارة اسبوعية كبيرة المركز الخبري الوطني.

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