2023/02/18 | 09:34 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، انتشال 5 جثث إثر انهيار سقف منزل في الديوانية.وذكر بيان للمديرية تلقاه / المركز الخبري الوطني /، أن “فرق الدفاع المدني انتشلت صباح اليوم […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انتشال 5 جثث أثر انهيار سقف منزل في الديوانية المركز الخبري الوطني.

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