“من الحكمة أن نستعد لحرب طويلة“.. شاهد ما قاله المستشار الألماني عن حرب روسيا في أوكرانيا

2023/02/18 | 09:46 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقابلة مع مذيعة شبكة CNN، كريستيان أمانبور قال المستشار الألماني أولاف شولتز، الجمعة، إن من “الحكمة الاستعداد لحرب طويلة الأمد“، وأضاف أن الحلفاء سيبقون معًا خلال مدة الحرب.

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