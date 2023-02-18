رئيس الوزراء العراقي يبحث مع الإنتربول استرداد الأموال المسروقة

2023/02/18 | 10:09 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي، محمد

شياع السوداني مع الأمين العام

للإنتربول "يورجن شتوك"، تفعيل التعاون

الثنائي في مجال استرداد الأموال

المسروقة والمطلوبين.

ونقلت قناة "السومرية نيوز" الفضائية،

العرا

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