الأنواء الجوية: أرتفاع بدرجات الحرارة و تساقط للثلوج خلال الايام المقبلة

2023/02/18 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة الانواء الجوية، اليوم السبت، حالة الطقس في البلاد خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعا طفيفا بدرجات الحرارة في المناطق الوسطى والجنوبية، فضلا عن تساقط الثلوج في المناطق الشمالية.

وقالت الهيئة في تقريرها الذي تلقته (بغداد اليوم) إن "المناطق الجبلية في شمال العراق قد تشهد تساقط الثلوج مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة".





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