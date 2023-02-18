"الهداف الرابع".. السخيري يتفوق على ميسي وبنزيما ويتساوى مع هالاند

2023/02/18 | 10:11 - المصدر: بغداد اليوم

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تابع نجم منتخب تونس إلياس السخيري حصد الأرقام القياسية والنجاحات الشخصية في منافسات الدوري الألماني لكرة القدم، تزامناً مع المستويات الرائعة جداً التي يقدمها خلال هذا الموسم مع ناديه كولن.

وأعلن النادي الألماني على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، أن السخيري يحتل المركز الرابع لأفضل الهدافين في أوروبا خلال سنة 2023، برصيد 5 أهداف، رغم أنه لا يلعب في مركز المهاجم أو الجناح، وأضاف كولن: "ليس هناك أي لاعب من البوندسليغا قد سجل هذا العدد من الأهداف مثل إلياس، حتى الآن".

ويحتل النجم النيجيري لنابولي الإيطالي، فيكتور أوسيمان، الصدارة بـ9 أهداف، يليه مهاجم موناكو الفرنسي وسام بن يدر بـ7 أهداف، ثم الإنكليزي ماركوس راشفورد بـ6 أهداف، وفي المركز الرابع يتساوى كل من النرويجي إرلينغ هالاند، نجم مانشستر سيتي، والسخيري بـ5 أهداف.



وهذا الترتيب يتعلق بالأهداف المسجلة في مباريات الدوري المحلي فقط.

ولم يرد في التصنيف أغلب النجوم العالميين، مثل كريم بنزيمة، وثلاثي باريس سان جيرمان، مبابي ونيمار وميسي، ومن شأن هذه الإحصائيات أن ترفع من قيمة السخيري في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، خصوصاً وأنه لن يجدد عقده مع كولن وسيتعاقد مع ناد آخر.

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