2023/02/18 | 10:17 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مصرع خمسة أشخاص من عائلة واحدة بانهيار منزل في الديوانية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2023/02/18 | 10:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع خمسة أشخاص من عائلة واحدة بانهيار منزل في الديوانية) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع خمسة أشخاص من عائلة واحدة بانهيار منزل في الديوانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).