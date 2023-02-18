2023/02/18 | 10:20 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZztqRhZzyYc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فقر الدم "الأنيميا"مع الدكتورة غدير عابدين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. فقر الدم "الأنيميا"مع الدكتورة غدير عابدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).