السوداني يبحث مع الانتربول تفعيل التعاون المشترك لإسترداد الأموال والمطلوبين

2023/02/18 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، مع الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول، يورغن شتوك، تفعيل التعاون الدولي في مجال استرداد الأموال والمطلوبين.والتقى رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني الأمين العام لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية الانتربول يورغن شتوك، … Readmore

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