الخطوط الجوية العراقية توجه ببيع تذاكر السفر بالدينار العراقي بدلاً من الدولار

2023/02/18 | 10:20 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر مدير عام الخطوط الجوية العراقية، كريم كاظم، توجيها ببيع تذاكر السفر بالدينار العراقي بدلا من الدولار.وقال بيان للمكتب الإعلامي لوزارة النقل: إن المدير العام للشركة “أصدر توجيها ملزماً إلى جميع مكاتب ومراكز قطع التذاكر الخاصة بالشركة، ينص على … Readmore

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