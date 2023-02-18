عام طويل لدى بوتين.. أطول منه لدى الأوكرانيين!

2023/02/18 | 10:21 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لا ريب أن هذه الحرب لها تداعياتها العالمية الكبرى، وبالأساس على المنطقة العربية والقارة الأفريقية، ولهيب نيرانها امتد إلى أقصى بلدان المعمورة، فأحدث أوارها أزمة كبيرة في الطاقة، انعكست بوضوح على العلاقات الجيواستراتيجية بين الشمال والجنوب.

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