2023/02/18 | 10:21 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: قاسم الغراوي ينكشفُ فسادُ الفكر والروح الوطنية عندما يلجأ إلى الإقناع...

ظهرت المقالة الطارمية خاصرة بغداد الرخوة أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الطارمية خاصرة بغداد الرخوة) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الطارمية خاصرة بغداد الرخوة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).