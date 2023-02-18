الكونغرس زعلان

2023/02/18 | 10:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:إبراهيم الزبيدي أذكّركم بما يلي: في السابع من حزيران – يونيو 1981 دخلت طائرات إسرائيلية إلى العراق وقامت بتدمير مفاعل تموز النووي العراقي الذي كان يشرف على إنشائه مهندسون فرنسيون...أكمل القراءة ←

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