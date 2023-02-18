أسئلة عراقية معلقة تزيد التوترات

2023/02/18 | 10:25 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:صبحي ساله يي في المساحة السياسية بين الطموح والواقع في العراق، وما بعد التهدئة والانفراج، تبدو الكثير من الأسئلة الكبرى معلقة في حسابات القوى السياسية المشاركة في تحالف إدارة الدولة...أكمل القراءة ←

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