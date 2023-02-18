2023/02/18 | 10:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ZRUlD-UoGWM

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مدير الانتربول للسوداني: نحث الدول على استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين والمدانين بقضايا الفساد) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مدير الانتربول للسوداني: نحث الدول على استرداد الأموال المسروقة والمطلوبين والمدانين بقضايا الفساد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).