2023/02/18 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على توقعات الطقس في العراق للأيام الأربعة المقبلة المركز الخبري الوطني.

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