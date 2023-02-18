2023/02/18 | 10:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني تمكن فهد من الفرار من منزل صاحبه بأحد الأحياء الراقية في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وهاجم ستة أشخاص وأصابهم قبل أن يتم التغلب عليه، حسبما ذكر مسؤولون اليوم الجمعة.وقالت متحدثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص فهد يهرب من منزل صاحبه ويصيب 6 أشخاص في باكستان المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فهد يهرب من منزل صاحبه ويصيب 6 أشخاص في باكستان) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فهد يهرب من منزل صاحبه ويصيب 6 أشخاص في باكستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).