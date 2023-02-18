لأول مرة في العراق.. بورصة حكومية الكترونية للمواد الغذائية والإنشائية

2023/02/18 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت دائرة تطوير القطاع الخاص في وزارة التجارة، اليوم السبت، إطلاق بورصة العراق على شبكة الإنترنت لأول مرة والخاصة بأسعار المواد الغذائية والانشائية في السوق المحلية.وقال مدير عام الدائرة محمد حنون في بيان، تلقته (بغداد اليوم)، إنه "تم إطلاق منصة بورصة العراق على شبكة الإنترنت والمعنية باسعار المواد الغذائية والانشائية في خطوة مهمة لدراسة اسعار السوق المحلية وايجاد الحلول الواقعية لظاهرة ارتفاع الاسعار من خلال اجراءات فاعلة تهدف الى استقرار الاسعار من خلال الخط الموازي الذي تعمل به وزارة التجارة حاليا".واشار إلى، أن "دائرته تواصل ايضا الاستعداد لعقد مؤتمر وطني اقتصادي لدراسة مشاكل الاقتصاد العراقي من خلال مشاركة القطاع الخاص وتنمية العلاقة التكاملية مع القطاع العام الذي يتحمل مسؤولية رسم السياسات التجارية والاقتصادية ومرافبة ومتابعة السوق".وأضاف، أن "المؤتمر الذي يشارك فيه اساتذة من الجامعات العراقية وكفاءات علمية من وزارة التجارة سيتضمن عدة محاور مهمة تبحث في ازمات الاقتصاد العراقي وتضع الحلول المناسبة لكل المشاكل بالتنسيق مع منظمات القطاع الخاص العراقي والوزارات القطاعية الاخرى".ولفت حنون إلى، أن"الدائرة تعمل على تنفيذ الاهداف الموكلة لها ضمن البرنامج الحكومي الذي يتابع بشكل تفصيلي من السيد وزير التجارة فضلا عن اليات للعمل بالمشاريعالمتوسطة والصغيرة ورعاية العاملين في هذه المشاريع".

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