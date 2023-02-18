التجارة: وصول وتفريغ باخرتين محملتين بالحنطة الامريكية والاسترالية

2023/02/18 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - متابعة

أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، وصول باخرتين محملتين بالحنطة الامريكية والاسترالية، لحساب البطاقة التموينية.

وذكر مدير الشركة العامة للتجارة في بغداد، حيدر نوري الكرعاوي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "تم بدء وصول الشاحنات المحملة بالحنطة الامريكية من الباخرة( THEODORE JR ) والمحملة بأكثر من 52500 الف طن لحساب البطاقة التموينية والتي رست في ساعات متأخرة من ليلة الاربعاء الماضية بعد انتهاء من عمليات الفحص المختبري".

وأكد أن "ميناء ام قصر شهد رسو الباخرة ( THEODORE JR ) وحال انتهاء الإجراءات الإدارية والفنية وجهنا بتوزيع حمولتها وفق المحاور التي تضمنتها خطة التوزيع التي أعدت من قبل قسم التسويق وبالتنسيق مع قسم النقل".

وأضاف الكرعاوي، وفي البيان، أنه "تمت المباشرة بالتفريغ و الشحن صباح يوم الجمعة لتنطلق الشاحنات المحملة بالحنطة الامريكية إلى السايلوات و المواقع المحددة"، مشيرا الى أن "الشاحنات بدأت بالوصول إلى سايلوات ومواقع الشركة حيث باشرت الملاكات العاملة فيها تفريغ الشاحنات وإعادتها إلى موقع التحميل في ميناء أم قصر ".

وفي بيان منفصل، اعلنت الوزارة، رسو الباخرة DOMINATOR والمحملة بأكثر من 44 طن من الحنطة الاسترالية لحساب الشركة العامة لتجارة الحبوب لتامين خزين الحنطة للاستحقاقات المقبلة.

وبينت الوزارة، أن "الباخرة DOMINATOR والمحملة بأكثر من 44000 الف طن من الحنطة الاسترالية قد رست ليلة امس على الرصيف البحري رقم 4 حيث باشرت الملاكات العاملة في ميناء أم قصر وبالتنسيق مع الجهات الساندة بعملية التفريغ والتحميل وفق خطة التوزيع وحسب حاجة المحافظات".

واشار البيان، إلى أن "الباخرة (DOMINATOR ) هي الثانية التي ترسو على الارصفة الجنوبية بعد ان رست قبل يومين الباخرة THEODORE JR والمحملة بأكثر من 52500 الف طن من الحنطة الامريكية على الرصيف البحري رقم 3 وهذا لم يحصل منذ سنوات بوصول باخرتان بوقت واحد".

وتابع البيان، أن "ادارة شركة الحبوب ووجهت ملاكات فروعها ومواقعها بضرورة تواصل العمل بشفتين صباحي ومسائي لاستلام الحنطة الواردة من ميناء أم قصر ولساعات متأخرة من الليل من اجل تفريغ كل الشاحنات بالسرعة وإعادتها للتحميل".

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