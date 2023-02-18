4 حالات انتحار في ديالى منذ بداية 2023.. اخرها لمراهق أنهى حياته شنقاً

2023/02/18 | 10:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أفاد مسؤول حكومي، اليوم السبت، بانتحار مراهق في ظروف غامضة جنوب غرب محافظة ديالى، فيما اشار ناشط مدني الى تسجيل المحافظة لرابع حالة منذ بداية 2023.

وقال مدير ناحية بني سعد، نجم السعدي، لـ(بغداد اليوم)، إن "مراهقاً شنق نفسه في منزله في أطراف الناحية (20 كم جنوب غرب بعقوبة) في أول حالة تسجل في الناحية خلال عام 2023".

وأوضح، أن "دوافع الانتحار لاتزال غامضة" مؤكدا أن "الأجهزة الامنية تجري حالياً تحقيقاً مكثفاً بالحادثة ودوافعها".

فيما أشار الناشط المدني، عدي ابراهيم الى أن ديالى "سجلت 4 حوادث انتحار انتهت بالوفاة منذ بداية العام الحالي 2023 وفقا لمعلومات".

واضاف ابراهيم، أن "الإنتحار ظاهرة شاذة برزت في السنوات السبع الأخيرة بعدما بدأت تسجل من 40-70 حالة وفاة سنويا مع انقاذ العشرات أغلبهم من أعمار تتراوح من 16-35 سنة".

وفي نهاية 2022، قال العضو السابق بمفوضية حقوق الإنسان، علي البياتي، في تصريح صحفي، إن "العراق سجل منذ عام 2003 الى 2014، 3.6% حالات انتحار لكل 100 ألف نسمة، ولكن الارقام ارتفعت بعد 2014 الى 4.2% لكل 100 ألف نسمة، ومن ثم تقلص العدد الى أن وصل 3.8 % في عام 2019، ثم ارتفعت النسبة من جديد نتيجة المتغيرات التي حدثت".

وأضاف إن "العراق يسجل سنوياً ما يقارب 600 – 700 حالة انتحار، وحسب المعدلات العالمية أن لكل حالة انتحار يقابلها 2 محاولة انتحار فاشلة"، مشيرا الى، أن "الأزمات السياسية والاقتصادية والصحية التي يمر بها المواطن قد تدفعه المواطنين الى الانتحار "، مبيناً: "في ظل الأزمات الحالية التي يعيشها العراق نعتقد ان نسب حالات الانتحار ارتفعت بشكل مخيف".

وأكد البياتي، أن "نتيجة دخول داعش الى العراق وانتشار فيروس كورونا وارتفاع الاسعار قد ارتفعت معدلات القتل تحت عنوان الشرف والتي تسجل ايضاً كحالات انتحار".

وسجّل العراق زيادة كبيرة في حالات الانتحار التي تنتشر بين شريحة الشباب خصوصا، وبينما عزا مختصون ذلك إلى انعكاسات الوضع غير المستقر في البلد، دعوا إلى وضع الحلول لهذه الظاهرة الخطيرة التي تفتك بالمجتمع.

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