منصة «تبليغ» للوقاية من التفاهة

2023/02/18 | 10:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

بالرغم من الفوضى الاعلامية العارمة

التي ضربت المشهد الاعلامي العراقي،

وشيوع بعض المفاهيم الهابطة اعلاميا

واخلاقيا واجتماعيا وإساءة للذوق العام

ما يعرض الامن المجتمعي العراقي إلى

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