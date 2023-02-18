صعوبة دفن الموتى تفاقم أزمات الناجين من زلزال تركيا

2023/02/18 | 10:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بلدة بازارجيك التركية، تحول ملعب

كرة قدم إلى منطقة مقابر لدفن أشخاص

قتلوا في الزلزال الذي ضرب المنطقة قبل

11 يوماً.



ولا تزال قوائم المرميين

موجودة، لكن الملعب صار يعج بحوالي مئة

من الأكوام والخنادق

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