المالية النيابية تكشف نتائج زيارة الوفد العراقي إلى واشنطن

2023/02/18 | 10:57 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف عضو اللجنة المالية النيابية فيصل

النائلي، السبت، عن النتائج التي حققها

الوفد العراقي خلال زيارته الى واشنطن،

مبينا أن الوفد ناقش مع واشنطن رفع

القيود التي فرضها البنك الفيدرالي

الأمريكي على العراق

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