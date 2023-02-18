هزة أرضية جديدة بقوة 3.8 درجات تضرب تركيا

2023/02/18 | 11:11 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سجل معهد ابحاث الزلازل التركي، اليوم السبت، هزة أرضية جديدة في كهرمان ماراش.

وبحسب المعهد، أن “الهزة كانت بقوة 3.8 درجات”.

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