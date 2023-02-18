2023/02/18 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعربت سفيرة الولايات المتحدة لدى بغداد ألينا رومانوسكي، يوم السبت، عن استعداد شركات الأمريكية لزيادة الاستثمار في العراق وخاصة في مجال الطاقة بما يخدم في تحقيق السيادة لهذه البلاد.

وقالت رومانوسكي في كلمة ألقتها خلال المنتدى الثاني للنفط والغاز المنعقد في بغداد.، ان معدل انتاج الكهربائية في المنطقة ارتفاع بنسبة 25 بالمئة، مؤكدة أن الاستفادة من قطاع الطاقة أمر مهم للغاية، وكذلك الاستثمار في المجال التجاري أمر جيد جدا.

وأضافت أن الشركات التي تعمل مع الحكومة العراقية يتعين أن تحصل على مستحقاتها في الموعد المحدد لها، وينبغي لمسألة إبرام العقود أن تجري بشكل جيد سواء بالداخل أم بالخارج، معتبرة ان هذا الأمور بمجملها هي تسهل الاستثمار في العراق.

كما أشارت سفيرة الولايات المتحدة، ان العراق يتعين ان يقوم بمثل هكذا امور لتعزيز أمنه من اجل ان تدخل اليه الشركات وان تستثمر باجواء مستقرة هادئة بما يخدم العراقيين.

وأكدت، على ضرورة تنويع الاقتصاد ومصادر الدخل في العراق لتوسيع حجم الاستثمار، وان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يعمل ضمن هذا الإطار.

وتابعت ورمانوسكي بالقول ان الشركات الامريكية مستعدة للاستثمار في العراق، وتريد أن تتعاون في مجال الطاقة في العراق بغية تحقيق السيادة وان يسهموا بترسيخ الاستقرار والامن في البلاد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفيرة الامريكية: شركات الولايات المتحدة مستعدة للاستثمار في العراق) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفيرة الامريكية: شركات الولايات المتحدة مستعدة للاستثمار في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).