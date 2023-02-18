السوداني: العراق يرغب بعقد شراكات تنموية متطوّرة مع دول الاتحاد الاوروبي

2023/02/18 | 11:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، على أهمية دعم الاتحاد الأوروبي لجهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة.

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، ، أن "رئيس الوزراء التقى في مقرّ إقامته، رئيسة المفوضية الأوروبية أورسال فوندرالين، وذلك على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن بدورته الـ 59، حيث جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين العراق ومجمل دول الاتحاد الأوروبي".وأكد السوداني، "رغبة العراق في عقد شراكات تنموية متطوّرة مع دول الاتحاد في مختلف المجالات"، مبيناً أن "لقاءاته بقادة ألمانيا وفرنسا وإيطاليا تأتي على مسار التعاون الاقتصادي، وبناء أواصر التعاون لمواجهة التحديات الاقتصادية وتأثيرات التغيّر المناخي وبناء الاستقرار والتنمية المستدامة".وأشار إلى "الاتفاقية الإطارية بين وزارة المالية وبنك الاستثمار الأوروبي، والانفتاح على استثمارات الشركات الأوروبية ومساهمتها في القطاع الخدمي بالعراق"، مؤكداً على "أهمية دعم الاتحاد الأوروبي جهود الحكومة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المسروقة".من جانبها أعربت فوندرالين عن "دعمها رئيس الوزراء وقرارته الإصلاحية، وعن إقبال عموم دول الاتحاد الأوروبي على التعاون والتبادل مع العراق، في ظلّ الشراكات طويلة الأمد".وأشارت إلى "جدية الدول الأوروبية في إيجاد شراكات حقيقية في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة."

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