2023/02/18 | 11:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: جواد السَّعَـيّْد العبادي المد والجزر ظاهرة طبيعية في حركة مياه البحار...

ظهرت المقالة ظاهرة المد والجزر – و أكذوبة بناء سد شط العرب أولاً على المسلة.

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