2023/02/18 | 11:12 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 18 فبراير، 2023 بغداد/المسلة: محمد حسين دشر بعد ان تولى المنصب الوزير الدكتور نعيم العبودي...

ظهرت المقالة ماذا فعل وماذا ينتظر منه وزير التعليم الدكتور العبودي أولاً على المسلة.

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