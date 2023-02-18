إطلاق نار مأساوي في ميسيسيبي.. رجل يقتل 6 أشخاص بينهم زوجته السابقة

2023/02/18 | 11:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتل رجل مسلح ستة أشخاص، بينهم زوجته السابقة، بإطلاق النار عليهم بثلاثة أماكن متفرقة في بلدة أركابوتلا بولاية ميسيسيبي الأميركية، الجمعة، قبل أن تلقي الشرطة القبض عليه.

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