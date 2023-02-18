دراسة: المراهقون الذين لا يواعدون أقل اكتئابًا من أقرانهم العاشقين

2023/02/18 | 11:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة الصحة المدرسية، عن أن المراهقين الذين يختارون عدم المواعدة أفضل من أقرانهم في المهارات الاجتماعية والقيادية، ويُعتبرون أقل اكتئابًا أيضًا.

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