الخارجية الإيرانية: طهران جادة بشأن عملية التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي

2023/02/18 | 11:47 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم

السبت، أن “طهران جادة بشأن عملية

التفاوض فيما يخص الاتفاق النووي“.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية،

ناصر كنعاني، إن “ما يسمع من مواقف

المسؤولين الأوروبيين وا

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