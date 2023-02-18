2023/02/18 | 11:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GS5LiA3TKw8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. "خالة الولائيين".. 50 ألف متابع لحساب السفيرة الأمريكية في العراق) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. "خالة الولائيين".. 50 ألف متابع لحساب السفيرة الأمريكية في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).