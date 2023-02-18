2023/02/18 | 11:55 - المصدر: قناة دجلة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شابة من مدينة السماوة تنتهي من جمع المعونات لاستغاثة أطفال سوريا في سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: aI-5JrLbEDE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شابة من مدينة السماوة تنتهي من جمع المعونات لاستغاثة أطفال سوريا في سوريا) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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