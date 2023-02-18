السفيرة الامريكية تؤكد استعداد بلادها للعب دور اكبر بقطاع الطاقة العراقي

2023/02/18 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

اكدت السفيرة الأميركية لدى بغداد الينا رومانوسكي، اليوم السبت، استعداد بلادها للعب دور أكبر بقطاع الطاقة العراقي.

وقالت السفيرة الامريكية في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم): "تحدثت اليوم في معرض بغداد للنفط والغاز وسلطت الضوء على الفرصة المتاحة للعراق للعب دور أكبر في سوق الطاقة العالمي لضمان استقلاله في مجال الطاقة".

وأشارت الى إمكانية "خلق المزيد من الوظائف للعراقيين"، مبينة أن "القطاع الخاص في الولايات المتحدة على استعداد للمشاركة لجعل هذا الأمر واقعاً".

ووقعت وزارة الكهرباء، الخميس الماضي، مذكرة تفاهم مع شركة جنرال إلكتريك الأمريكية، لتطوير المنظومة الكهربائية في مجال الإنتاج وزيادة كفاءته والنقل والصيانة وتدريب الملاكات في العراق.

كما يعقد في بغداد، اليوم السبت، المؤتمر الثاني للنفط والغاز، بمشاركة شركات محلية وعالمية، ومن المقرر أن تستمر أعمال المؤتمر ليومين.

ويشارك في المؤتمر الثاني للنفط والغاز في العراق كبرى الشركات المحلية والاجنبية في مجال النفط والغاز، وكذلك دبلوماسيون عرب وأجانب يعملون في العراق.

تحرير:أ.غ

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