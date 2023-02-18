2023/02/18 | 11:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن القيادي في حزب تقدم، النائب هيبت الحلبوسي، اليوم السبت، عن قرب انتهاء تحالف السيادة النيابي بعد عام على تشكيله، مشيرا الى أن ذلك نتيجة عدم التزام الشركاء في التحالف بالمواثيق والثوابت الوطنية.وقال النائب الحلبوسي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "حزب تقدم الذي كان يملك قرابة 37 مقعدًا وافق على التحالف مع الشركاء السياسيين الذين يملكون 14 مقعدًا، حرصًا على وحدة الصف وإيمانًا بالثوابت الوطنية التي تنسجم ومطالب جماهير محافظاتنا المحررة".وأكد الحلبوسي أن "الأسباب التي تقف خلف قرب انتهاء تحالف السيادة، هو تغليب المصالح الشخصية لأغلب الشركاء السياسيين في التحالف، وانحراف الكثير منهم عن الاتفاقيات السياسية، بالإضافة إلى محاولات شق الصف السياسي، سواء في مجلس النواب، أو في المحافظات التي نمثلها".

يشار الى أن هيبت الحلبوسي، يشغل حاليا منصب رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية.

ويوم امس، اعلن اربعة من نواب كتلة تقدم النيابية، انسحابهم من الحزب بسبب ملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب.

وقال النواب في بيان مشترك تلقته (بغداد اليوم): "يعلن عدد من اعضاء مجلس النواب العراقي بدورته الخامسة عن انسحابهم رسميا من حزب وكتلة تقدم النيابية ولملاحظات عدة على طريقة عمل الحزب وعدم وجود شراكة حقيقية في اتخاذ القرار".

واضاف البيان: "كما يعلن الموقعون عن بقائهم ضمن تحالف السيادة حفاظا على تمثيل محافظاتهم وجماهيرهم؛ على أمل صياغة جديدة تعيد للتحالف دوره، ولأعضائه مكانتهم في الدفاع عن قضايا شعبهم وجماهيرهم".

ووقع كل من النائب فلاح الزيدان، النائب لطيف الورشان، النائب عادل المحلاوي، والنائب يوسف السبعاوي، على البيان المشترك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("المصالح الشخصية" تنهي "تحالف السيادة" بعد مضي عام على تشكيله) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("المصالح الشخصية" تنهي "تحالف السيادة" بعد مضي عام على تشكيله) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).