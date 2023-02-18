سجل هدف الفوز لفريقه قبل الزلزال.. العثور على جثة اللاعب أتسو تحت الأنقاض

2023/02/18 | 12:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عُثر على جثة لاعب كرة القدم الغاني، كريستيان أتسو، تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، بحسب ما نقلت، السبت، وكالة "دي اتش ايه" عن وكيل أعماله.

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