تظاهرة موحدة لعقود التعليم أمام وزارة المالية في بغداد

2023/02/18 | 12:33 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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انطلق موظفو عقود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، بتظاهرة موحدة أمام وزارة المالية في بغداد.

وقال مصدر مطلع، إن “أصحاب عقود وزارة التعليم خرجوا اليوم بتظاهرة موحدة يتظاهرون أمام وزارة المالية في بغداد”.

وأضاف المراسل، أن “المتظاهرين طالبوا بشمول الملحق والمستبعدين بالتثبيت”.

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