مستشار السوداني: إتفاق وشيك لدمج انتاج اقليم كردستان من النفط مع الانتاج الاتحادي

2023/02/18 | 12:34 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أن التفاهمات بين وزارة النفط الاتحادية مع وزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان تسير في اتجاه “دمج إنتاج إقليم كوردستان من النفط مع الانتاج الاتحادي”.وقال حسين علاوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي: إن … Readmore

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